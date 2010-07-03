Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан.

Как сообщает агентство АНСА, к настоящему моменту известно об одном погибшем туристе. По информации местных экстренных служб, еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал. Информации о национальности туристов пока не поступало.

Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, а затем увидели столб пепла. После этого на остров обрушился "град камней", передает агентство.

"Все люди, находящиеся в деревне, около ста туристов и местных жителей, забаррикадировались в домах или же бросились в море. Ситуация критическая, несмотря на то, что в настоящее время нет пострадавших", – рассказал АНСА один из местных жителей.

На остров уже прибыли пожарные, чтобы потушить возгорания, начавшиеся из-за извержения. При этом очевидцы сообщают, что по склонам вулкана стекает лава.

В июне в Италии на острове Сицилия также активизировался вулкан. До этого дяд ощутимых подземных толчков произошел на Сицилии в период с 24 по 27 декабря. Землетрясение привело к незначительным разрушениям, пострадали около 30 человек.

