На Сицилии извергается крупнейший вулкан Европы Этна

Фото: instagram.com/fabia_fabia_fabia_

Расположенный на острове Сицилия известный вулкан Этна вновь активизировался, передает новостной канал Rai News 24. Обильный выброс лавы не повлиял на работу местного аэропорта в Катании. В настоящий момент вершину Этны покрывают облака, что затрудняет видимость.

Сообщается, что новое извержение не представляет никакой опасности и является частью нормального цикла активности вулкана.



Вулканологи отметили, что подземные толчки, произошедшие на Сицилии в конце прошлого года, могли быть вызваны активностью Этны, а именно подъемом глубинной магмы.

Ряд ощутимых подземных толчков произошел на Сицилии в период с 24 по 27 декабря. Землетрясение привело к незначительным разрушениям, пострадали около 30 человек.