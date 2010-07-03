Вулканолог призвал не опасаться массового вымирания на Земле

Еще как минимум 100 лет можно не опасаться, что извержения вулканов приведут к глобальной катастрофе. Такое мнение высказал профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов, сообщает ИА "НСН".
По словам ученого, известно несколько массовых вымираний, вызванных катастрофическими извержениями. "Периодичность этих событий достаточно закономерна: чем крупнее событие, тем оно реже", – пояснил Плечов. "Вероятность того, что это произойдет в ближайшие сто лет, достаточно невелика", – заверил он.
Последнее событие такого масштаба произошло 15–16 миллионов лет назад на северо-западе США, пояснил вулканолог. Он рассказал о проекте по изучению котловин вулканического происхождения – кальдер, которые расположены на Камчатке, Кавказе и в Италии.
По словам эксперта, на планете существует немало вулканических районов. "Вопрос в том, стоит ли под угрозой существование человечество, я думаю, что нет, а гибель части людей вполне возможна", – подытожил ученый.
Ранее ученые из США и Китая заявили, что причиной крупнейшей катастрофы в истории Земли – массового Пермского вымирания – стали извержения вулканов. Изучив морские отложения по всему миру, специалисты обнаружили следы ртути, попавшие в Мировой океан около 250 миллионов лет назад. По мнению исследователей, ртуть выделилась при сгорании большого количества угля. Как установили ученые, центр извержений располагался на территории современной Сибири. Тогда извержения длились сотни тысяч лет, уточнили специалисты.
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