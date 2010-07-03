Ученые назвали причину крупнейшей катастрофы в истории Земли

Ученые из Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук заявили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, сообщает РИА Новости.
Специалисты изучили морские отложения по всему миру и пришли к выводу, что следы ртути, попавшие в Мировой океан много миллионов лет назад, были выпущены в атмосферу при сгорании большого количества угля, в котором накапливается этот металл.
Ученые выяснили, что центр извержений находился на территории современной Сибири, так называемых Сибирских траппов.
По мнению ученых, извержения длились сотни тысяч лет. При этом происходили они не только из вулканов, но и из обычных трещин в земной коре. В атмосферу попало около 3 миллионов кубических километров пепла, что привело к повышению температуры на Земле на 10 градусов.
Такие изменения нарушили пищевые цепочки и повысили кислотность морей. В результате вымерло 96% морских видов, 73 % наземных позвоночных и 83% видов насекомых. Обеднение биологического разнообразия длилось 60 тысяч лет.
Ранее сообщалось, что на филиппинском острове Лусон обнаружили останки древних людей, принадлежащих ранее неизвестному виду человека. Как полагают исследователи, гоминин, названный Homo luzonensis, жил на острове в период между 50 и 67 тысячами лет назад.
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