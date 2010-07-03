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10:21

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

наука за рубежом

10:21

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На филиппинском острове Лусон обнаружили останки древних людей, принадлежащих ранее неизвестному виду человека. Как полагают исследователи, гоминин, названный Homo luzonensis, жил на острове в период между 50 и 67 тысячами лет назад, сообщает National Geographic.

Идентифицировать его удалось по семи зубам и шести мелким фрагментам – окаменелым костям пальцев ног и рук, а также бедренной кости. Форма зубов напоминала более современных представителей рода Homo, но малый коренной зуб имел три корня, что встречается у менее чем 3% современных людей.

Кость ноги напоминала больше древних австралопитеков, живших в Африке около трех миллионов лет назад. К сожалению, извлечь ДНК из окаменелостей не удалось.

Пещеру Кальяо открыли еще в 2003 году. Там нашлись свидетельства человеческой деятельности возрастом около 25 тысяч лет. Но глубже чем на метр с небольшим археологи тогда не погрузились. Они полагали, что в этом нет смысла, поскольку древним людям было сложно добраться до Лусона.

Однако в 2007 году ученые вернулись в пещеру. Археологи преодолели еще полтора метра породы и обнаружили почти полную кость стопы, похожую на человеческую. Ее возраст оценили в 67 тысяч лет, но чтобы точно понять, какому виду Homo она принадлежала, требовалось больше останков.

Новые находки удалось откопать в 2011 и 2015 годах. Тогда ученые определили, что окаменелости принадлежали трем разным людям.

В феврале в центральной части Египта нашли некрополь эллинистического периода с 40 мумиями. Он был раскопан в районе Туна-эль-Габаль в провинции Эль-Минья примерно в 300 километрах к югу от Каира.

Саркофаги с мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности находятся на глубине около десяти метров под землей.

наука за рубежом

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