На Филиппинах нашли останки людей нового вида

На филиппинском острове Лусон обнаружили останки древних людей, принадлежащих ранее неизвестному виду человека. Как полагают исследователи, гоминин, названный Homo luzonensis, жил на острове в период между 50 и 67 тысячами лет назад, сообщает National Geographic.
Идентифицировать его удалось по семи зубам и шести мелким фрагментам – окаменелым костям пальцев ног и рук, а также бедренной кости. Форма зубов напоминала более современных представителей рода Homo, но малый коренной зуб имел три корня, что встречается у менее чем 3% современных людей.
Кость ноги напоминала больше древних австралопитеков, живших в Африке около трех миллионов лет назад. К сожалению, извлечь ДНК из окаменелостей не удалось.
Пещеру Кальяо открыли еще в 2003 году. Там нашлись свидетельства человеческой деятельности возрастом около 25 тысяч лет. Но глубже чем на метр с небольшим археологи тогда не погрузились. Они полагали, что в этом нет смысла, поскольку древним людям было сложно добраться до Лусона.
Однако в 2007 году ученые вернулись в пещеру. Археологи преодолели еще полтора метра породы и обнаружили почти полную кость стопы, похожую на человеческую. Ее возраст оценили в 67 тысяч лет, но чтобы точно понять, какому виду Homo она принадлежала, требовалось больше останков.
Новые находки удалось откопать в 2011 и 2015 годах. Тогда ученые определили, что окаменелости принадлежали трем разным людям.
В феврале в центральной части Египта нашли некрополь эллинистического периода с 40 мумиями. Он был раскопан в районе Туна-эль-Габаль в провинции Эль-Минья примерно в 300 километрах к югу от Каира.
Саркофаги с мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности находятся на глубине около десяти метров под землей.
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