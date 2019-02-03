Некрополь с 40 мумиями нашли в Египте

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Некрополь эллинистического периода с 40 мумиями нашли в центральной части Египта.

Он был раскопан в районе Туна-эль-Габаль в провинции Эль-Минья примерно в 300 километрах к югу от Каира. Саркофаги с мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности находятся на глубине около десяти метров под землей.

При этом отмечается, что одни тела завернуты в льняные ткани и уложены в каменные или деревянные саркофаги. Некоторые мумии были закопаны в песке, какие-то уложены на полу или в подземные ниши, передает портал "Мир 24"

Различные способы погребения свидетельствуют о том, что захоронения были сделаны в разные временные периоды. По словам ученых, некрополь был основан в поздний период династий фараонов, при Птолемеях (IV-I века до нашей эры).

Также он использовался в последующие столетия при римлянах и византийцах (эпоха завершилась в VII веке). Надписи, сделанные местами демотическим письмом, местами – на греческом, позволяют предположить, что некрополь, был местом захоронения знати.

1 февраля сообщалось, что специалисты из Института консервации Гетти нашли объяснение загадочным пятнам в гробнице древнеегипетского фараона Тутанхамона. Отмечалось, что в этом им помог химический анализ.