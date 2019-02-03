Некрополь с 40 мумиями нашли в Египте

Некрополь эллинистического периода с 40 мумиями нашли в центральной части Египта.
Он был раскопан в районе Туна-эль-Габаль в провинции Эль-Минья примерно в 300 километрах к югу от Каира. Саркофаги с мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности находятся на глубине около десяти метров под землей.
При этом отмечается, что одни тела завернуты в льняные ткани и уложены в каменные или деревянные саркофаги. Некоторые мумии были закопаны в песке, какие-то уложены на полу или в подземные ниши, передает портал "Мир 24"
Различные способы погребения свидетельствуют о том, что захоронения были сделаны в разные временные периоды. По словам ученых, некрополь был основан в поздний период династий фараонов, при Птолемеях (IV-I века до нашей эры).
Также он использовался в последующие столетия при римлянах и византийцах (эпоха завершилась в VII веке). Надписи, сделанные местами демотическим письмом, местами – на греческом, позволяют предположить, что некрополь, был местом захоронения знати.
1 февраля сообщалось, что специалисты из Института консервации Гетти нашли объяснение загадочным пятнам в гробнице древнеегипетского фараона Тутанхамона. Отмечалось, что в этом им помог химический анализ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.