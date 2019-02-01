Раскрыта тайна пятен в гробнице Тутанхамона

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Специалисты из Института консервации Гетти нашли объяснение загадочным пятнам в гробнице древнеегипетского фараона Тутанхамона. В этом им помог химический анализ, сообщает "Вечерняя Москва".

Пятна обнаружили еще в начале прошлого века при вскрытии захоронения. Тогда их приняли за растущие колонии микроорганизмов.

Приоткрыть завесу тайны удалось только после недавней масштабной реставрации, продлившейся 10 лет. Во время работ настенную роспись очистили, а следы износа устранили.

Сравнив исторические снимки с нынешним обликом гробницы, ученые поняли, что пятна не изменились в размерах. Результаты химического анализа показали, что пятна являются погибшими бактериями. Это делает их безопасными для мумии.

В середине января в Египте нашли гробницы римского легиона. Они относятся к эпохе 30 года до нашей эры – 312 года нашей эры.