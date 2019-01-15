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18:30

Гробницы Римской эпохи нашли в Египте

за рубежом наука происшествия

18:30

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Фото: depositphotos/Mido SemSem

Египетская археологическая миссия при работе в районе города Мут в оазисе Дахла (запад Египта), обнаружила две хорошо сохранившиеся гробницы римского периода. Они относятся к эпохе 30 года до нашей эры – 312 года нашей эры.

В министерстве по делам памятников древности Египта сообщили, что от первой гробницы уцелела лестница с двадцатью ступенями. Лестница спускается к запечатанному входу. Археологи вскрыли гробницу, внутри они обнаружили сохранившиеся погребальные помещения. Интерьер выполнены из глиняных кирпичей, мела, песчаника. Также внутри нашли алтарь и погребальную посуду.

Вторая гробница находится к востоку от первой. В ней также сохранились погребальные помещения, стол для подношений и посуда. Помимо этого, в ней сохранилась настенная цветная роспись с изображением сцен бальзамирования.

Раскопки в районе Мута ведутся уже почти 20 лет. За это время археологи обнаружили в этом районе Египта около 10 гробниц, относящихся к разным периодам истории страны.

В декабре в Египте нашли рекордно большое не разграбленное кладбище времен Тутанхамона и других фараонов 18 династии, на которую приходится пик могущества Египта и начало его заката.

за рубежом наука происшествия

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