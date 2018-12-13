В Египте нашли большое кладбище времен Тутанхамона

13 декабря, 19:47
Египетские ученые нашли на юге страны рекордно большое кладбище, не разграбленное расхитителями гробниц. На этой территории захоронены около 50 современников Тутанхамона и других фараонов 18 династии, на которую приходится пик могущества Египта и начало его заката. О находке сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.
"Здесь, похоже, были захоронены как минимум три поколения людей, живших в эпоху между правлениями Тутмоса II и Аменхотепа II. Насчитали как минимум 60 индивидов, треть из которых была детьми. Мы никогда раньше не находили столь крупное захоронение", – сказала Мария Нильссон, руководитель шведской археологической миссии в Египте.
Глава Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа аль-Вазири отметил, что расхитители гробниц пытались проникнуть в могильники, из-за чего они оказались частично затоплены водой и засыпаны песком. При этом большая часть кладбища не была разграблена: сохранилось три каменных саркофага и останки десятков древних египтян, множество украшений и амулетов. Два саркофага извлекли из гробницы. Внутри них ученые нашли останки.
Остальные артефакты археологи будут постепенно извлекать в последующие месяцы, откачивая воду и убирая песок. Нильссон отметила, что эти раскопки помогут выяснить, как жили сообщества в Древнем Египте во времена Нового Царства.
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