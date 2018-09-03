В Египте нашли одно из древнейших поселений эпохи неолита

Международная группа археологов обнаружила на севере Египта поселение каменного века. По словам исследователей, это первая находка, восходящая к эпохе неолита, передает "Мир 24".

Ученые, работающие в районе Телль-эс-Самара провинции Дакахлия с 2015 года, наткнулись на ямы для хранения продуктов. В них были обнаружены кости животных и останки органического происхождения. Помимо этого, в яме также лежали каменные орудия и изделия из глины.

По словам исследователей, подробный анализ найденных предметов поможет спроектировать карту первых поселений данного региона и проследить процесс зарождения сельского хозяйства в дельте Нила.

Ранее студентка Стэнфордского университета Ариэла Альгазе обнаружила и расшифровала фрагменты древнего текста на осколках египетского саркофага, который много лет хранился в коллекции вуза.