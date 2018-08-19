Исследователи рассказали, кто был захоронен в черном саркофаге

Исследователи, которые изучали останки из черного саркофага, найденного в египетском городе Александрии, смогли установить, кто был похоронен в нем. Об этом передает РИА Новости.

В начале июля во время строительных работ в Александрии на глубине пяти метров был обнаружен запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет. Египетские власти вскрыли находку и увидели три поврежденные водой мумии, захороненные, предположительно, в IV – III веке до нашей эры.

Ученым удалось установить пол и приблизительный возраст мумий. Ими оказались двое мужчин. Одному из них было около 35 – 39 лет. Его рост составлял 160 – 165,5 сантиметра. Второй 40 – 44-летний мужчина был крупного телосложения ростом 179 – 184,5 сантиметра. Третьей мумией в гробнице стала женщина 20 – 25 лет ростом от 160 до 164 сантиметров.

"Рост умерших ученые установили в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования", – объяснил глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

По словам ученых, захоронения были сделаны в два этапа.

"Отверстие, обнаруженное при вскрытии саркофага в черепе одного из мужчин было сделано во время хирургической операции по трепанации черепа, так как усопший очень долго жил с этой раной", – уточнила Зейнаб Хашиш.

Ученые продолжат изучение останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертизы, которая поможет выяснить степень родства захороненных в одном саркофаге. Помимо этого, будет изучена жидкость, откачанная из саркофага.