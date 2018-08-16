Ученые выяснили, когда в Древнем Египте появились первые мумии

16 августа, 18:55
Фото: AP/Amr Nabil
Британским ученым удалось выяснить, когда в Древнем Египте появились первые мумии. Сделать открытие им помог саван уникальной руки мумии из туринского музея. Изучив его, химики пришли к выводу, что египтяне освоили технологию бальзамирования тел на две тысячи лет раньше, чем было принято считать. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.
По словам Стивена Бакли из Йоркского университета, ему и его коллегам "удалось получить первые однозначные свидетельства того, что подобные составы широко использовались для бальзамирования мумий еще до объединения Египта". Он пояснил, что бальзам, которым обработана мумия из музея в Турине, содержит те же антибактериальные вещества, что и составы, применявшиеся древнеегипетскими жрецами в более поздние периоды.
Ранее ученые полагали, что первые "классические" мумии появились в Древнем Египте примерно четыре тысячи лет назад. Их обрабатывали бальзамирующим составом на основе камеди фисташкового дерева, животных жиров, пчелиного воска, масла морских губок, смол и экстрактов растений.
Как доказали британские химики, эти традиции могли возникнуть гораздо раньше, нежели считалось. Изучив так называемую "Туринскую мумию" − руку мужчины, найденную в Египте в конце XIX века, − они пришли к выводу, что ее забальзамировали примерно 5700−5600 лет назад.
Бакли подчеркнул, что это открытие отодвигает время создания формулы погребальных бальзамов на два тысячелетия назад, то есть она зародилась еще до того, как Древний Египет был объединен под властью первых фараонов.
"По сути, нам удалось найти своеобразного "прадедушку" классического искусства мумификации", − заявил Бакли. Ученый также добавил, что теперь специалистам удалось еще больше приблизиться к пониманию основ древнеегипетской культуры.
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