В Египте найдена погребальная мастерская

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На раскопках в Египте археологи обнаружили древнейшую мастерскую, занимавшуюся бальзамированием мумий. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Находка была сделана в некрополе Саккара в Мемфисе. По словам ученых, она относится ко времени Позднего царства и датируется примерно 664–404 годами до нашей эры.

Сообщается, что обнаруженные артефакты выставят в Большом Египетском музее, который должен открыться в конце 2018 года. Посетителям представят позолоченную серебряную маску мумии, глиняные и фаянсовые чаши, а также канопы. Это ритуальные сосуды, в которых хранили извлеченные из тел внутренние органы.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли самый крупный неповрежденный саркофаг из черного гранита. Его высота составляет почти два метра, а длина – три. Вес древней конструкции достигает 30 тонн.