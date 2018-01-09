Геофизики открыли новую причину возникновения землетрясений

9 января, 21:00
Фото: Imago/ТАСС
Ученые Национального института геофизики и вулканологии Италии и Университета Перуджи открыли новую причину сейсмической активности на Апеннинском полуострове. Им удалось обнаружить ранее неизвестное присутствие магмы в южной части Апеннинского хребта. По мнению специалистов, этот магматический источник может выбрасывать газ и, как следствие, вызывать землетрясения, причем весьма мощные, передает ТАСС.
Как рассказали итальянские геофизики, они тщательно изучили сейсмические явления, которые наблюдались в конце 2013 – начале 2014 года в районе Саннио-Матезе, на границе областей Кампания и Молизе. По словам координатора проекта Франчески Ди Луччо, землетрясения в горных районах принято объяснять процессами сдвига и разлома тектонических платформ. "Однако большая глубина очага землетрясения, залегавшего на глубине 10–25 километров от поверхности земли, в отличие от менее глубоких (10–15 километров), позволила предположить, что такие подземные толчки схожи с явлениями в вулканических зонах", – пояснила Ди Луччо.
Отмечается, что зона Апеннин не относится к вулканическим, однако, сейсмологи допускают, что через тысячи лет в этом районе действительно может появиться вулкан. Кроме того, по данным ученых, аналогичные подъемы магмы в невулканических зонах уже были отмечены в Андах и в горной системе Ирана Загрос.
Специалисты полагают, что это открытие поможет в дальнейшем лучше оценивать сейсмические риски на территории Апеннинского полуострова.
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