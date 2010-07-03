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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на севере Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в сейсмоопасном районе. Очаг землетрясения, по словам специалистов, залегал на глубине 10 километров.

По прогнозам сейсмологов, высота цунами может составить один метр. Предупреждение о нем получили жители префектур Ямагата, Ниигата и Исикава.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Ниигате, информации о пострадавших россиянах от землетрясения пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3. По данным службы, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 71 километра от города Тонгой в регионе Кокимбо на глубине 36,4 километра.

