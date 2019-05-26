В Перу произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло 26 мая на севере Перу. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

По информации американского геологического ведомства, эпицентр землетрясения был расположен в 85 километрах к юго-востоку от перуанского города Лагунас, в котором проживают девять тысяч человек. Очаг залегал на глубине 105 километров.

Сначала американские сейсмологи оценили мощь землетрясения в 7,5. Впоследствии эксперты уточнили эти данные.

Как пишет местная газета La Republica, землетрясение вызвало разрушения на севере Перу. Из-за удара стихии без электричества остались ряд населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето. Разрушены жилые дома и больница, пациентов которой эвакуировали, сообщает издание.

По данным портала Comercio, координатор центра чрезвычайных ситуаций Рикардо Сеихас уточнил, что в результате землетрясения пострадали шесть человек. Полностью разрушены 18 зданий, еще 27 были повреждены.

Вечером 24 мая и в ночь на 25 мая землетрясения также произошли в Дагестане. Жители Буйнакска ощутили подземные толчки силой до 4,4 балла. Повреждения получили здания гимназии, пяти школ и детского сада. В городе работает комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.