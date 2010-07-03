В Дагестане из-за землетрясения повреждены шесть школ и детсад

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Здания гимназии, пяти школ и детского сада получили повреждения во время землетрясения в дагестанском городе Буйнакске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.

"Повреждения средней степени получили, по визуальной оценке, семь объектов образования - это гимназия, школы № 2, 3, 4, 6, 7 и детский сад № 18", – уточнил представитель администрации.

Отмечается, что системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме. В настоящее время в Буйнакске работает комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в селе Халимбекаул Буйнакского района Дагестана в результате землетрясения получили повреждения 20 частных домов.

Землетрясения произошли в Дагестане в пятницу вечером и в ночь на субботу. Жители города ощутили подземные толчки силой до 4,4 баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке. Подземные толчки были зафиксировали в Усть-Камчатском районе. Очаг землетрясения, по словам специалистов, залегал на глубине 18 километров, а его эпицентр находился в 25 километрах к северо-востоку от поселка Усть-Камчатск.

