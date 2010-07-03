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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Как уточнили сейсмологи, подземные толчки зафиксировали в Усть-Камчатском районе. Очаг землетрясения, по словам специалистов, залегал на глубине 18 километров, а его эпицентр находился в 25 километрах к северо-востоку от поселка Усть-Камчатск.

По данным регионального управления МЧС, жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.