Сильное землетрясение произошло в Чили

Фото: earthquake.usgs.gov

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в четверг вечером в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 71 километр от города Тонгой в регионе Кокимбо на глубине 36,4 километра.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в сейсмоопасном районе на небольшой глубине. Данных о разрушениях и жертвах пока не поступало. Угрозы цунами не объявлялось.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу. Эпицентр толчков был расположен в 85 километрах к юго-востоку от перуанского города Лагунас. Очаг залегал на глубине 105 километров.

Из-за удара стихии без электричества остались ряд населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето. Разрушены жилые дома и больница, пациентов которой эвакуировали.