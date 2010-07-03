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На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 20:33 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест. Очаг залегал на глубине 8,7 километра. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

18 июня 2019 года несколько мощных подземных толчков произошли на юго-западе Китая. Землетрясение произошло в провинции Сычуань, в уезде Чаннин городского округа Ибинь. Очаг залегал на глубине 17 километров.

В этот же день поступили сообщения о землетрясении на севере Японии. Эпицентр подземных толчков находился в сейсмоопасном районе. Очаг землетрясения, по словам специалистов, залегал на глубине 10 километров.

