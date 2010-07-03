На Филиппинах после землетрясения появились сообщения о жертвах

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После серии подземных толчков, которая произошла сегодня ночью на Филиппинах, появились жертвы. ТАСС сообщает о 8 погибших.

Кроме того, ранения различной степени тяжести после землетрясения получили более 60 человек.

Ранее Геологическая служба США сообщила о природных толчках в районе Филиппин. Магнитуда явления составила 5,9. Эпицентр землетрясения располагался в 14 километрах к востоку от острова Итбайят. Очаг залегал в 10 километрах под землей. Изначально местные власти не сообщали о жертвах и разрушениях.

По последним данным, в стране по прежнему не объявлена угроза цунами.