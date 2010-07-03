Землетрясение произошло у берегов Филиппин

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Подземные толчки у берегов Филиппин имели магнитуду 5,9. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано в субботу в 02:37 по московскому времени в 14 километрах к востоку от острова Итбайят. Очаг подземных толчков залегал в 10 километрах под землей.

Отмечается, что местные власти не сообщали о жертвах и разрушениях. Угроза возникновения цунами объявлена не была.

Ранее землетрясение произошло в Японии. Сила природных толчков составила 5,3.

Также на этой неделе Центр сейсмического мониторинга Грузии сообщал о прошедшем землетрясении. Магнитуда явления составила 4,1.