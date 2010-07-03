Землетрясение произошло в Японии

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В центральной части Японии произошло землетрясение. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС.

Известно, что сила природных толчков составила 5,3. Согласно имеющимся данным местного метеорологического управления, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения был выявлен на глубине 60 километров

Отмечается, что заявлений о пострадавших или разрушениях не поступало. Местные власти информируют, что угрозы цунами нет.

Ранее землетрясение произошло в Грузии. Магнитуда природного явления составила 4,1.