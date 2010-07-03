Япония объявила о намерении демонтировать АЭС "Фукусима-2"

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В Японии планируют демонтировать атомную электростанцию "Фукусима-2". Владелец объекта – энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) – оценивает стоимость работ в 280 миллиардов иен, или 2,6 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.

Решение будет принято до конца месяца. В резервуаре для охлаждения ядерного топлива на "Фукусиме-2" хранятся 2544 отработанных ядерных стержня.

Станция расположена в одноименной префектуре рядом с городом Нарахой, в 11,5 километра от аварийной АЭС "Фукусима-1".

В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9.0 на северо-восток Японии обрушилось гигантское цунами, высота которого доходила до 15 метров и выше. Волна затопила четыре из шести реакторов АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода и расплавлению активной зоны. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. До сих пор в населенных пунктах вблизи станции запрещено проживание. Полная ликвидация аварии займет около 30-40 лет.

Во время землетрясения 2011 года все четыре энергоблока "Фукусимы-2" удалось заглушить, система охлаждения сработала штатно.

Всего в Японии функционирует семь реакторов.

