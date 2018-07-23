Ученые нашли в калифорнийском вине радиационные частицы с "Фукусимы"

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Специалисты Национального центра научных исследований во Франции сообщили, что в калифорнийском вине обнаружено повышение уровня радиоактивных частиц. Эксперты связали это с аварией на атомной станции в Фукусиме, которая произошла в 2011 году, пишут "Аргументы недели".

Ученые Михаэль Павикофф, Филипп Юбер и Кристин Марке после тщательного изучения серии красных и розовых вин калифорнийского производства из винограда урожая 2009-2012 годов пришли к выводу, что в образцах содержится цезий-137 – техногенного изотопа, который появляется в ходе деления ядер в ядерном оружии или реакторе.

Специалисты подчеркнули, что вино при этом не представляет вреда для здоровья.

Ранее медики сообщили, что главными причинами смертности населения в XXI веке стали сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ. Специалисты отметили, что полностью победить онкологию в ближайшее время не получается. Метод борьбы с ВИЧ наука может найти к концу века.