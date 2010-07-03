Землетрясение произошло у восточного побережья Сахалина

Фото: ТАСС/Максим Федоров

Землетрясение произошло в среду у восточного побережья Сахалина в заливе Терпения. Магнитуда природного явления составила 5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Шестого августа в 20:40 по московскому времени в заливе Терпения произошло землетрясение магнитудой 5 на глубине 20 километров", – рассказали в ведомстве.

Сообщается, что угроза цунами в регионе не объявлялась.

"По оперативной информации, его ощутили в селе Тихом Макаровского района. Есть также отдельные сообщения об ощутимости в других населенных пунктах района", – добавили в службе.

Отмечается, что после основного землетрясения были зарегистрированы еще два толчка магнитудой 3.

Ранее землетрясение произошло у побережья Камчатки. Сила подземных толчков составила 4.