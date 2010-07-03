Землетрясение произошло у побережья Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4. Природное явление произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие произошло во вторник утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 28,4 километра", – сообщил представитель РАН.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 80 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.
В ГУ МЧС края рассказали, что подземные толчки в городах и других населенных пунктах региона не ощущались.
"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", – подытожили в МЧС.
Ранее землетрясение произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Сила подземных толчков составила 7,1.
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