Землетрясение произошло у берегов Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в воскресенье у берегов Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Геологической службы США.

Согласно полученным данным, эпицентр природного явления располагался в море в 85 километрах к западу от города Париаман в провинции Западная Суматра. В населенном пункте проживает около 92 тысяч жителей.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километра. Сообщается, что информации о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступало.

Ранее землетрясение произошло на Камчатке. В поселке Усть-Камчатск ощущались подземные толчки силой до 4 баллов.