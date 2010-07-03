Землетрясение произошло в Новосибирской области

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано на юге Новосибирской области. Эпицентр находился в 21 километре восточнее города Искитим. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр находился примерно в пяти километрах от деревни Девкино. Интенсивность подземных толчков в этом районе не сообщается.

Представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы поспешили заявить, что в зоне, где произошло природное явление, возможны достаточно значительные сейсмособытия.

Ранее землетрясение произошло у Соломоновых Островов. Информации о разрушениях и пострадавших в результате природного явления не поступало.