Землетрясение произошло недалеко от Стамбула

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 64-х километрах к западу от Стамбула, сообщает РИА Новости.

Очаг стихии залегал на глубине 12 километров. Информации об ущербе после землетрясения со стороны полиции, медицинской службы и агентства по чрезвычайным ситуациям не поступало. Не было сообщений и о пострадавших.

22 сентября землетрясение магнитудой 5,9 случилось у берегов Индонезии. Эпицентр природного явления находился в 186 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,5 километра.

Ранее один человек погиб при землетрясении в Китае. Кроме того, сообщалось о 28 пострадавших.