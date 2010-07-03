Землетрясение произошло у берегов Индонезии

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Сильное землетрясение магнитудой 5,9 случилось у берегов Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Геологической службы США.

Отмечается, что подземные толчки были замечены в 19:53 (22.53 по московскому времени).

Эпицентр природного явления находился в 186 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,5 километра.

В ведомстве добавили, что не располагают информацией о разрушениях и жертвах.

Ранее один человек погиб при землетрясении в Китае. Кроме того, сообщалось о 28 пострадавших.