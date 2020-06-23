В США предупредили об угрозе цунами из-за землетрясения в Мексике

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Национальный центр предупреждения о цунами США объявил тревогу для ряда стран после сильного землетрясения, сообщает ТАСС.

Подземные толчки были отмечены вблизи мексиканского города Оахака-де-Хуарес в штате Оахака. Местные сейсмологи сообщили, что сила землетрясения составила 7,5 балла.

Потенциальное цунами может обрушиться на саму Мексику, а также Гватемалу, Гондурас и Сальвадор.

В конце мая сейсмологи объявили о землетрясении на Камчатке. Его очаг залегал на глубине 288 километров и на удалении 54 километров от берега полуострова.

Двумя днями позднее стало известно о двух подземных толчках в Японии. Магнитуда землетрясений была оценена специалистами в 5,3 балла.

