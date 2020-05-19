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Два землетрясения произошли в Японии, передает RT.

Толчки были зафиксированы на западном и восточном побережьях острова Хонсю. Первое землетрясение зафиксировали в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, второе – в префектуре Гифу. Интервал между ними составил один час.

Магнитуда землетрясений оценивается в 5,3 балла. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

В Главном метеорологическом управлении Японии отметили, что в настоящее время угроза цунами из-за землетрясений отсутствует. Очаги толчков залегали на глубине 10 и 50 километров.

17 мая зафиксировали землетрясение у берегов Камчатки. Оно произошло на территории Усть-Большерецкого района. Его очаг залегал на глубине 288 километров, магнитуда составила 3,6 балла.