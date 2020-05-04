Землетрясение случилось в Азербайджане

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Сейсмологи отметили землетрясение на территории Азербайджана. Известно, что природное явление случилось в ночь на понедельник в 5 километрах от границы с Грузией.

Землетрясение началось в 00:03 (23:03 по московскому времени). По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, сила подземных толчков составила 4,3 балла.

Как пишет "Интерфакс", очаг природного явления располагался на глубине в 27 километров.

В результате произошедшего разрушений не зафиксировано. Сообщений о пострадавших также не поступало.

Ранее землетрясение случилось у берегов Японии. Эпицентр природного явления находился на глубине 10 километров под водой.

В результате толчки силой до трех баллов ощутили жители в префектурах Кагосима, Сага, Кумамото, Миядзаки и Нагасаки. При этом информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет.