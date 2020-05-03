Землетрясение произошло у берегов Японии

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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Японии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Подземные толчки случились в акватории Восточно-Китайского моря в 15:54 по московскому времени. Эпицентр природного явления находился на глубине 10 километров под водой.

Толчки силой до трех баллов ощущались в префектурах Кагосима, Сага, Кумамото, Миядзаки и Нагасаки. Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

20 апреля в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах к северо-востоку от города Сендай на острове Хонсю.

Очаг залегал на глубине 60 километров в Тихом океане, он находился в 373 километрах северо-восточнее Токио. Информации о пострадавших не поступало.