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Происшествия

14:33

Два мощных землетрясения произошло в Хорватии

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Darko Bandic

В Хорватии произошли два мощных землетрясения. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своей странице в Twitter.

Первые толчки магнитудой 5,3 жители Загреба почувствовали в 06:24 по местному времени (08:24 по московскому времени). Менее чем через полчаса землетрясение повторилось с магнитудой в пять баллов.

Их эпицентром стал участок, находящийся в семи километрах севернее Загреба. Очаг залегал на глубине 13 километров.

В результате толчков некоторые здания частично обрушились, пострадали и припаркованные на улицах автомобили. Некоторые жилые районы остались без электричества.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович уже заявил, что землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.

В начале марта землетрясение случилось в восточной части Филиппин. Подземные толчки были отмечены магнитудой в 5,7 баллов. Их эпицентром стал участок, находящийся в 8 километрах от муниципалитета Капукан в провинции Лейте. Очаг залегал на глубине 13 километров.

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