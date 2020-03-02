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02:38

Землетрясение случилось на Филиппинах

происшествия за рубежом

Фото: Zuma\TASS

Землетрясение случилось в восточной части Филиппин. Об этом информирует Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Как передает РИА Новости, магнитуда природного явления достигла 5,7. При этом геологическая служба США (USGS) заявила, что сила землетрясения составила 5,5.

Подземные толчки были отмечены в 5:19 (0:19 по московскому времени). Их эпицентром стал участок, находящийся в 8 километрах от муниципалитета Капукан в провинции Лейте. Очаг залегал на глубине 13 километров.

По последним данным, в результате удара стихии никто не пострадал. Разрушений зданий также не отмечается.

Ранее пять человек погибли в результате сильного землетрясения на Филиппинах. Сила природного явления составляла 6,4. Сообщалось, что еще 77 пострадавших получили различные травмы.

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