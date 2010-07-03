При землетрясении в Албании погибла невеста сына премьера страны

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Невеста сына премьер-министра Албании Эди Рамы погибла в результате землетрясения, сообщает "Газета.ру".

Кристи Речи, которая должна была выйти замуж за Грегора Раму – старшего сына албанского премьера, погибла вместе со своей семьей – отцом, матерью и братом. С Грегором они встречались несколько лет.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник, 26 ноября. Его эпицентр находился между столицей страны Тираной и городом Дуррес, очаг залегал на глубине 10 километров.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 49 человек, до двух тысяч получили различные травмы.