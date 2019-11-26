"Дом раскачивало, все молились": очевидцы – о землетрясении в Албании

26 ноября недалеко от столицы Албании – Тираны – произошло землетрясение магнитудой 6,4. По предварительным данным, погибли 16 человек, сотни пострадали. Данные о погибших россиянах не поступали. Очевидцы рассказали Москве 24 о том, как пережили землетрясение и что сейчас происходит на улицах Албании.

Что произошло

Трещина в историческом здании Министерства сельского хозяйства в центре Тираны. Фото: Алла Симачева, местная жительница

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак, недалеко от столицы – Тираны. По сообщению ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США, очаг залегал на глубине 10 километров. Сильные подземные колебания ощущались в Дурресе, втором по величине городе на западе Албании.

На данный момент число пострадавших увеличилось до 13 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших и более 600 пострадавших. В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая. На помощь пострадавшим и ликвидацию последствий землетрясения привлечено почти две тысячи полицейских, спасатели продолжают разбирать завалы.

Помимо местного населения Дурреса, толчки ощущали жители Тираны, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Греции и даже в некоторых южных провинциях Италии. Власти Албании объявили о начале сбора финансовых средств. Собранные деньги будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения.

Люди до сих пор находятся на улицах

Улицы Тираны после землетрясения. Фото: Алла Симачева, местная жительница

"Мы спали, в районе трех часов ночи был первый ощутимый толчок. Через час случились еще два сильных толчка, в квартире появились трещины на стенах, посыпалась штукатурка", – рассказала Москве 24 наша соотечественница Алла Симачева, которая переехала в Тирану, столицу Албании, 13 лет назад.

За последние два с небольшим месяца это уже второе крупное землетрясение в Албании. 21 сентября землетрясение магнитудой 5,6 произошло в шести километрах к северу от города Дуррес. С учетом этого опыта Алла сначала спокойно отнеслась к первому толчку 26 ноября, но со вторым рванула из здания с ребенком, даже не захватив вещи первой необходимости.



Алла Симачева жительница Тираны Мы с сыном выбежали на улицу как есть – босиком и в пижаме. У людей был ужас на лицах. Когда толчки утихли, все зашли домой за вещами и вышли обратно на улицу.

Другая жительница Тираны Эльса Заими до сих пор находится в шоковом состоянии и не может отойти от произошедшего. По ее словам, в момент землетрясения люди стали молиться.



Эльса Заими жительница Тираны Это ужас какой-то! Трясло 40 секунд – это очень долго. Все молились.

Трещины внутри домов – последствия землетрясения. Фото: Алла Симачева, жительница Тираны

По словам Аллы Симачевой, в Тиране сильных разрушений нет, днем стало достаточно спокойно, тем не менее все жители города до сих пор находятся на улицах. Садики и школы закрыты, также был временно закрыт аэропорт, пока его не проверили на наличие повреждений. Зато кафе переполнены посетителями. Алла рассказала, что частные больницы бесплатно оказывают помощь пострадавшим, а психологи консультируют тех, кто испытал панику и пережил сильные эмоции.



Алла Симачева жительница Тираны Людям страшно возвращаться в дома и еще страшнее потом вечерами находиться дома, спать. Всегда ожидаешь, что будут новые толчки.

Информацию о ситуации в городе и стране передают новостные каналы, местных жителей просят сохранять спокойствие. Также горожан информируют о том, что происходит в Дурресе, где находился эпицентр землетрясения, и сообщают, что на данный момент туда направлены все силы для ликвидации последствий. Уже объявлены адреса пунктов сбора помощи для пострадавших и номера, по которым можно оказать финансовую поддержку по СМС. Алла надеется, что к вечеру удастся вернуться домой.

Как пережили землетрясение в близлежащих городах

Последствия землетрясения в городе Дуррес. Фото: ТАСС/AP/Hektor Pustina

В прошедшую ночь отголоски землетрясения почувствовали и жители других ближайших городов. Даже в 200 километрах от эпицентра – в городе Саранда на юге Албании – жители не смогли спокойно спать. Об этом Москве 24 рассказала проживающая там гид Наталья Иванова.



Наталья Иванова жительница Саранды, Албания Мы живем на шестом этаже. Около четырех часов утра начало качать, у нас такое бывает, все-таки горная местность. Но в этот раз трясло секунд 10 или больше. Тогда мы поняли, что это что-то серьезное.

Россиянка Наталья Дятлова, которая сейчас живет в Черногории, рассказала Москве 24 о том, что отголоски землетрясения дошли и до города Будва. Он расположен на побережье Адриатического моря в курортной зоне.



Наталья Дятлова жительница Черногории Мы проснулись от сильных толчков, у нас пятиэтажка – дом раскачивало. Было очень страшно! Возникло желание выскочить на улицу, но остались дома.

Сады и школы после землетрясения в Тиране закрыты, дети играют на улицах. Фото: Алла Симачева, местная жительница

По словам Натальи, выбежать на улицу их семье оказалось непросто из-за сложной проектировки дома. Для того чтобы выйти на открытое пространство, нужно было из подъезда подниматься по лестнице. Они боялись, что не успеют быстро преодолеть такое расстояние при толчках, поэтому было принято решение остаться дома. Наталья отметила, что около семи утра толчки повторились, но уже не такие мощные.

В семье Дениса Ничика, также проживающего в Будве, первым неладное почувствовал кот.



Денис Ничик житель Черногории Я сам толком ничего не понял. Проснулся от того, что жена бегает за кричащим котом в попытке посадить его в переноску. Встал и понял, что дом шатается очень сильно, нужно держаться рукой о стену. Это продолжалось секунд 30.

После этого его супруга сразу стала оповещать всех о случившемся в соцсетях, а Денис пошел спать с мыслью "не рухнули, ну и хорошо". По словам мужчины, толчки повторялись в 7 и 10 часов утра, после чего они решили выйти на улицу.