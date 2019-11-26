"Дом раскачивало, все молились": очевидцы – о землетрясении в Албании

26 ноября недалеко от столицы Албании – Тираны – произошло землетрясение магнитудой 6,4. По предварительным данным, погибли 16 человек, сотни пострадали. Данные о погибших россиянах не поступали. Очевидцы рассказали Москве 24 о том, как пережили землетрясение и что сейчас происходит на улицах Албании.
Что произошло
Трещина в историческом здании Министерства сельского хозяйства в центре Тираны. Фото: Алла Симачева, местная жительница
Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак, недалеко от столицы – Тираны. По сообщению ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США, очаг залегал на глубине 10 километров. Сильные подземные колебания ощущались в Дурресе, втором по величине городе на западе Албании.
На данный момент число пострадавших увеличилось до 13 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших и более 600 пострадавших. В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая. На помощь пострадавшим и ликвидацию последствий землетрясения привлечено почти две тысячи полицейских, спасатели продолжают разбирать завалы.
Помимо местного населения Дурреса, толчки ощущали жители Тираны, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Греции и даже в некоторых южных провинциях Италии. Власти Албании объявили о начале сбора финансовых средств. Собранные деньги будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения.
Люди до сих пор находятся на улицах
"Мы спали, в районе трех часов ночи был первый ощутимый толчок. Через час случились еще два сильных толчка, в квартире появились трещины на стенах, посыпалась штукатурка", – рассказала Москве 24 наша соотечественница Алла Симачева, которая переехала в Тирану, столицу Албании, 13 лет назад.
За последние два с небольшим месяца это уже второе крупное землетрясение в Албании. 21 сентября землетрясение магнитудой 5,6 произошло в шести километрах к северу от города Дуррес. С учетом этого опыта Алла сначала спокойно отнеслась к первому толчку 26 ноября, но со вторым рванула из здания с ребенком, даже не захватив вещи первой необходимости.
Другая жительница Тираны Эльса Заими до сих пор находится в шоковом состоянии и не может отойти от произошедшего. По ее словам, в момент землетрясения люди стали молиться.
По словам Аллы Симачевой, в Тиране сильных разрушений нет, днем стало достаточно спокойно, тем не менее все жители города до сих пор находятся на улицах. Садики и школы закрыты, также был временно закрыт аэропорт, пока его не проверили на наличие повреждений. Зато кафе переполнены посетителями. Алла рассказала, что частные больницы бесплатно оказывают помощь пострадавшим, а психологи консультируют тех, кто испытал панику и пережил сильные эмоции.
Информацию о ситуации в городе и стране передают новостные каналы, местных жителей просят сохранять спокойствие. Также горожан информируют о том, что происходит в Дурресе, где находился эпицентр землетрясения, и сообщают, что на данный момент туда направлены все силы для ликвидации последствий. Уже объявлены адреса пунктов сбора помощи для пострадавших и номера, по которым можно оказать финансовую поддержку по СМС. Алла надеется, что к вечеру удастся вернуться домой.
Как пережили землетрясение в близлежащих городах
В прошедшую ночь отголоски землетрясения почувствовали и жители других ближайших городов. Даже в 200 километрах от эпицентра – в городе Саранда на юге Албании – жители не смогли спокойно спать. Об этом Москве 24 рассказала проживающая там гид Наталья Иванова.
Россиянка Наталья Дятлова, которая сейчас живет в Черногории, рассказала Москве 24 о том, что отголоски землетрясения дошли и до города Будва. Он расположен на побережье Адриатического моря в курортной зоне.
Сады и школы после землетрясения в Тиране закрыты, дети играют на улицах. Фото: Алла Симачева, местная жительница
По словам Натальи, выбежать на улицу их семье оказалось непросто из-за сложной проектировки дома. Для того чтобы выйти на открытое пространство, нужно было из подъезда подниматься по лестнице. Они боялись, что не успеют быстро преодолеть такое расстояние при толчках, поэтому было принято решение остаться дома. Наталья отметила, что около семи утра толчки повторились, но уже не такие мощные.
В семье Дениса Ничика, также проживающего в Будве, первым неладное почувствовал кот.
После этого его супруга сразу стала оповещать всех о случившемся в соцсетях, а Денис пошел спать с мыслью "не рухнули, ну и хорошо". По словам мужчины, толчки повторялись в 7 и 10 часов утра, после чего они решили выйти на улицу.