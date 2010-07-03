Сотни человек пострадали в результате землетрясения в Албании

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Сотни человек пострадали в результате мощного землетрясения в Албании, сообщает РИА Новости. Точное количество пока неизвестно.

Толчки магнитудой 6,4 произошли недалеко от столицы – Тираны. Также сильные подземные колебания ощущались в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру.

В результате погиб мужчина. По данным Минобороны страны, житель округа Курбин поддался панике и выпрыгнул из окна.

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая. Под обломками могут находиться люди.

Недавно землетрясение произошло между Гватемалой и Сальвадором. Подземные толчки магнитудой 5,9 были отмечены на глубине 10 километров.

В октябре землетрясение магнитудой 3,5 случилось недалеко от Магадана. Очаг землетрясения находился в 61 километре северо-восточнее от Магадана на глубине 15 километров.

В сентябре землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 64-х километрах к западу от Стамбула. Очаг стихии залегал на глубине 12 километров. Информации об ущербе после землетрясения не поступало.

