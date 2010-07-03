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Наука

16:29

Необычные атмосферные признаки помогут прогнозировать землетрясения

наука

Фото: ТАСС/AP/AF

Изменения в параметрах внутренних гравитационных волн в атмосфере помогут исследователям прогнозировать землетрясения. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материал в журнале "Доклады Академии наук".

Результаты исследования базируются на спутниковых данных по землетрясениям в Узбекистане, Киргизии и Казахстане 26 мая 2013 года, 8 января 2007 года и 28 января 2013 года соответственно. Во всех трех случаях ученые обнаружили, что за пять дней до землетрясения менялись параметры гравитационных волн – особых колебаний воздушных масс, которые имеют и продольную, и поперечную составляющую.

В исследовании принимали участие эксперты из Института динамики геосфер РАН, ИКИ РАН и Высшей школы экономики (ВШЭ), а также приглашенные специалисты из Киргизии и Германии. В ходе эксперимента они наблюдали за изменением температуры средней атмосферы с течением времени по данным ресурса NASA Giovanny, после чего анализировали параметры внутренних гравитационных волн.

Исследование показало, что на их изменения влияют сейсмогравитационные волны, а также выбросы горячих литосферных газов, что в совокупности отражается на температуре и атмосфере.

В начале октября два землетрясения зафиксировали недалеко от Камчатки и Курильских островов.

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