Пять человек погибли в результате сильного землетрясения на Филиппинах

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Жертвами мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао стали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Xinhua.

Отмечается, что изначально было известно об одном погибшем и более 20 раненных. Сейчас число пострадавших с травмами различной степени тяжести увеличилось до 77. В их числе не менее 17 человек в городе Макилала и еще 60 – в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.

Новые данные также указывают, что число жертв стихии возросло до пяти человек.

Сильное землетрясение было замечено в среду в 14:37 по московскому времени. Его сила составила 6,4. Очаг природного явления находился в 7 километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.

Ранее число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до 77 человек. Еще 340 пострадавших получили различные травмы и увечья.