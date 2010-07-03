Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до 77 человек

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Число погибших из-за удара мощного тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 77 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на японское общественное телевидение.

По имеющейся информации, еще как минимум 10 человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, около 340 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Самый сильный удар стихия нанесла по префектурам Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также по префектуре Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

На данный момент в стране продолжаются поисково-спасательные операции. Сообщается, что в работах по ликвидации последствий тайфуна задействованы свыше 110 тысяч человек, включая военнослужащих Сил самообороны страны.

Тайфун "Хагибис" обрушился на основную территории Японии в субботу. Ранее число жертв стихии составило 53 человека.

Отмечается, что информации о пострадавших в результате удара стихии россиянах не поступало.