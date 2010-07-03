Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

04:01

Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до 77 человек

происшествия за рубежом

Фото: Zuma\TASS

Число погибших из-за удара мощного тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 77 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на японское общественное телевидение.

По имеющейся информации, еще как минимум 10 человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, около 340 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Самый сильный удар стихия нанесла по префектурам Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также по префектуре Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

На данный момент в стране продолжаются поисково-спасательные операции. Сообщается, что в работах по ликвидации последствий тайфуна задействованы свыше 110 тысяч человек, включая военнослужащих Сил самообороны страны.

Тайфун "Хагибис" обрушился на основную территории Японии в субботу. Ранее число жертв стихии составило 53 человека.

Отмечается, что информации о пострадавших в результате удара стихии россиянах не поступало.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика