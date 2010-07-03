Ростуризм не получал данных о пострадавших в Японии россиянах

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В Ростуризм не поступала информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна в Японии. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Мы внимательно следим за ситуацией с российскими туристами в Японии и находимся в постоянном контакте с посольством РФ в Токио и с туропрераторами, реализующими турпродукты в эту страну. На данный момент информации о погибших и пострадавших россиянах к нам не поступало", – говорится в сообщении.

В Ростуризме добавили, что японский авиаперевозчик JAL предлагает альтернативные перелеты пассажирам отмененных рейсов. В ведомстве добавили, что из-за тайфуна было отменено более тысячи рейсов.

Ранее сообщалось, что в результате удара мощного тайфуна в Японии погибли 53 человека. В районах, которые подверглись наводнениям и оползням, продолжается поисково-спасательная операция.

В Токио и соседних префектурах из-за обрывов линий электропередачи без света остаются более 50 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране нет водоснабжения. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог перекрыты.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу, 12 октября. По силе и возможному ущербу его сравнивают с тайфуном "Ида", в результате которого погибли 1269 человек.

Объявлен максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Местные власти призывали население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. Как уточнили в посольстве РФ в Японии, информация о пострадавших россиянах не поступала.

В августе от тайфуна "Кроса" на западе Японии пострадали 16 человек. Он стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в текущем году. Эвакуироваться призывали почти 580 тысяч жителей.

