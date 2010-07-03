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В мире

08:59

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

за рубежом

Фото: ТАСС/АР/Toru Hanai

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился принять экстренные меры безопасности из-за приближения тайфуна "Хагибис", который является самым мощным с 1958 года. В тот год стихия стала причиной гибели более 1,2 тысячи человек.

"Нужно оперативно предоставлять населению исчерпывающую информацию о ситуации, четко взаимодействовать с органами местной власти", – приводит агентство Kyodo слова Абэ, прозвучавшие на совещании с главами заинтересованных ведомств.

В районе прохождения тайфуна уже сосредоточена специальная техника на случай наводнений и оползней. Также туда доставили дополнительные автономные генераторы.

В повышенную готовность приведены и развернутые в этих районах воинские части. Население призывают запасаться бутилированной водой, продуктами, а также продумать пути эвакуации при угрозе наводнений.

Согласно прогнозам, тайфун "Хагибис" обрушится на центральную часть тихоокеанского побережья японского острова Хонсю в субботу вечером по местному времени. Предполагается, что он пройдет по зоне Большого Токио, где проживает 35 миллионов человек.

В августе от тайфуна "Кроса" в Японии пострадали 16 человек. Скорость ветра в некоторых районах страны достигала 35 метров в секунду. Местные авиакомпании сообщили об отмене более 760 рейсов. Власти просят об эвакуации почти 580 тысяч жителей.

Местные власти призывали население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. Из-за тайфуна в Японии было серьезно нарушено транспортное сообщение. Эвакуация людей произошла в Коти и 14 других префектурах страны.

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