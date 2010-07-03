Из-за молний в Индии за два дня погибло более 50 человек

В результате ударов молний на востоке Индии за два дня погиб 51 человек, сообщает РИА Новости. Еще девять пострадали.
Уточняется, что 39 человек погибли в штате Бихар, 12 – в Джаркханде. Родственникам жертв выплатят компенсации, а пострадавшим предоставят необходимое лечение.
Ранее сообщалось, что в результате наводнений в Индии погибли 106 человек. Стихийное бедствие охватило штат Бихар на востоке страны. Наводнение затронуло 8 миллионов 55 тысяч человек в 12 округах штата. Как уточняет NDTV, от удара стихии сильнее всего пострадал округ Ситамархи. Там жертвами наводнений стали 27 человек.
Причиной ЧС были сильные ливни на территории Непала. Они вызвали резкое повышение уровня воды сразу в нескольких реках региона. Как отмечают сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, на данный момент вода начала постепенно спадать.
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