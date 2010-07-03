В Краснодаре затопило десятки улиц

Фото: скриншот видео www.youtube.com/Дмитрий Лобанов
Число подтопленных ливнями дорог и придворовых территорий в Краснодаре увеличилось до 29. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС России.
Отмечается, что с утра 21 июля в городе льет дождь. Уже подтоплены парковки крупных ТЦ, рынок, а также дворы жилых домов почти во всех районах Краснодара. Осадки серьезно затруднили движение трамваев. По данным МЧС, по некоторым улицам невозможно ездить на машинах с низким клиренсом.
Как уточнили в МЧС, по состоянию на 18:00 по московскому времени, в Краснодаре из-за сильных дождей произошло подтопление десяти низменных участков дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды составляет от десяти до 20 сантиметров, добавили в ведомстве.
Последствия ливней ликвидируют 23 единицы водооткачивающей техники. "Максимум выпавших за сутки осадков приходится на Краснодар − 46 миллиметров", − отметили в краснодарском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Оперативные группы ведут мониторинг обстановки во всех муниципалитетах Краснодарского края Ситуация также находится на контроле ЦУКС краевого главка МЧС. В регионе действует штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что ливни парализовали движение на федеральной трассе Чита – Хабаровск. Из-за сильных дождей произошел провал дорожного полотна. В образовавшуюся промоину съехал автомобиль Toyota Vitz. Водитель легковушки и пассажир пострадали. В районе ЧП пришлось перекрыть движение транспорта.
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