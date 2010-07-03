Более 60 человек погибли на северо-востоке Индии из-за наводнений

Фото: ТАСС/Anupam Nath/AP

Не менее 62 человек погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за мощного наводнения, сообщает ТАСС. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Стихия обрушилась на Индию еще в первых числах июля из-за муссонных ливней. В момент пика паводка в зоне затопления находились более шести миллионов человек. По последним данным, только за прошедшие сутки погибли 12 человек.

Сейчас вода спадает, однако в охваченных паводками районах по-прежнему остаются 4,4 миллиона человек в 24 из 33 округов штата. Около 130 тысяч человек нашли убежище в лагерях временного размещения.

Вода затопила более 150 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В национальном парке Казиранга, внесенном в список Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, во время ЧП погибло около 130 охраняемых животных, в том числе 10 индийских однорогих носорогов, почти вся сохранившаяся популяция которых обитает в этом парке.

В середине июля в Италии из-за огромного града пострадали 20 человек. Стихия обрушилась на Адриатическое побережье. Град падал с огромной скоростью, в результате чего были помяты несколько автомобилей, разбиты стекла в домах и витрины в магазинах. В некоторых заведениях наблюдаются пробои в крышах.

В отдельных местах был зафиксирован сильный ветер, из-за которого за считанные мгновения были вырваны с корнями огромные деревья.

