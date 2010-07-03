Более 60 человек погибли на северо-востоке Индии из-за наводнений

Не менее 62 человек погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за мощного наводнения, сообщает ТАСС. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Стихия обрушилась на Индию еще в первых числах июля из-за муссонных ливней. В момент пика паводка в зоне затопления находились более шести миллионов человек. По последним данным, только за прошедшие сутки погибли 12 человек.
Сейчас вода спадает, однако в охваченных паводками районах по-прежнему остаются 4,4 миллиона человек в 24 из 33 округов штата. Около 130 тысяч человек нашли убежище в лагерях временного размещения.
Вода затопила более 150 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В национальном парке Казиранга, внесенном в список Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, во время ЧП погибло около 130 охраняемых животных, в том числе 10 индийских однорогих носорогов, почти вся сохранившаяся популяция которых обитает в этом парке.
В середине июля в Италии из-за огромного града пострадали 20 человек. Стихия обрушилась на Адриатическое побережье. Град падал с огромной скоростью, в результате чего были помяты несколько автомобилей, разбиты стекла в домах и витрины в магазинах. В некоторых заведениях наблюдаются пробои в крышах.
В отдельных местах был зафиксирован сильный ветер, из-за которого за считанные мгновения были вырваны с корнями огромные деревья.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.