Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

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Владимир Путин заявил, что работа по ликвидации последствий паводка в Иркутской области организована плохо, передает "Интерфакс".

"С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной", – заявил президент на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.

Путин уточнил, что плохо организована работа по информированию населения, распределению гумпомощи. Такая же ситуация, по словам президента, с выплатами и возведением жилья.

19 июля российский лидер посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями.

Также Путин посетил пункт временного размещения пострадавших, где пообщался с мальчиком Димой. Президент пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах подтоплено 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. К тому же вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек.

Ранее глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко распорядился завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля.

Губернатор региона Сергей Левченко заявил, что новые дома для жителей, которые потеряли жилье во время летнего паводка, будут построены до октября 2020 года.

Глава региона уже поручил составить список льготников, кому построят дома в первую очередь. Это пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи.

