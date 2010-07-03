Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин посетил пункт временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области, где пообщался с мальчиком Димой. Президент пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes, сообщает пресс-служба Кремля.

Одна из участниц встречи обратилась к главе государства, заметив, что мальчик очень хотел поговорить с ним. Президент сразу же отреагировал.

"Дима, что ты хотел меня спросить?" – задал вопрос Путин. Ребенок, немного смущаясь, сказал, что очень хочет машинку на пульте управления.

"Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь", – пообещал российский лидер.

Путин приехал к пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

- А вы Путин?

- Да. А тебя как зовут?

- Матвей Сафронов Николаевич

- Здравствуйте, Николаевич Сафронов pic.twitter.com/B53xHhqLuk — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2019 г.



Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах подтоплено 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. К тому же вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек.

Ранее глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко распорядился завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля.

Наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Губернатор региона Сергей Левченко заявил, что новые дома для жителей Иркутской области, которые потеряли жилье во время летнего паводка, будут построены до октября 2020 года.

Глава региона уже поручил составить список льготников, кому построят дома в первую очередь. Это пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи.

